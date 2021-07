Cruella| Do empoderamento ao comum

Assim como os cabelos da personagem, o filme Cruella sempre nos volta a um sentimento de dualidade: gosto do começo, mas o final ficou aquém do esperado, fui esperando o extraordinário, mas esbarrei com o velho clichê.

Ambientado nos anos de 1970, o filme retrata bem uma Londres que valoriza muito os status sociais e vimos no longa a personagem principal buscar ascensão (pela via honesta, com a Estella e a não tão ética, com a Cruella).

Mas, deixando um pouco todo enredo de lado (confere na sinopse), para que ainda não viu Cruella, esteja preparado para uma tentativa (não tão recente) da Disney em despertar empatia e (até) simpatia pelas vilãs.

Durante o filme, acompanhamos uma trajetória sofrida de uma menininha que tão cedo ficou órfã e encontra alento (e um histórico de crimes) ao lado de dois amigos, também órfãos.

Acontece que, na minha humilde opinião, em dado momento do filme ela perdeu a dosagem, passou um pouco do ponto e deixa escapar entre os dedos a simpatia que havia adquirido dos espectadores. Ela se torna uma Cruella mesmo, chata, antipática e sem empatia com aqueles que a acompanharam por toda a vida.

O filme vale a pena? Na minha opinião até vale para um fim de noite, mas vá sem expectativa, de coração aberto para ver mais um filme da Disney.