Cuiabá não supera o Flamengo e perde por 2 a 0 na Arena Pantanal

Pela oitava rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (01), na Arena Pantanal. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Pedro e Thiago Maia, que entrou na segunda etapa e sacramentou o triunfo rubro-negro. Com o resultado, o Mais Querido somou 12 pontos no campeonato, com dois jogos a menos, e é o atual sexto colocado, se aproximando do G4 da competição.

O jogo

O Flamengo começou a partida dominando as ações e partia para cima do Cuiabá em busca do primeiro gol, que saiu logo aos nove minutos. Vitinho roubou a bola e tocou para Bruno Henrique, que lançou João Gomes dentro da área. O volante dominou, fez o giro e deu um passe açucarado para Pedro empurrar para a rede: 1 a 0.

O Mais Querido continuou pressionando os donos da casa e criava algumas oportunidades. Aos 26’, a bola sobrou para Bruno Henrique dentro da área, que dominou e bateu de canhota para boa defesa de Walter.

No último minuto da primeira etapa, Matheuzinho desceu pela direita e, no bico da área, chutou forte para o gol. A bola desviou na defesa e passou raspando a trave esquerda do goleiro. O Mengão foi para o intervalo com vantagem no marcador.

O Cuiabá voltou para o segundo tempo mais agressivo e oferecendo perigo ao gol rubro-negro. Mas o Fla respondeu à altura. Em jogada de contra-ataque, Vitinho disparou pela direita e bateu firme na entrada da área para boa defesa de Walter.

Com as saídas de Diego e João Gomes, o Fla perdeu o meio de campo e encontrava dificuldades para articular as jogadas no ataque. Aos 44’, Michael cruzou pela direita e Muniz cabeceou firme, mas Walter fez a defesa.

Nos acréscimos, o Mengão ampliou o placar! Em contra-ataque veloz puxado por Rodrigo Muniz, que arrancou com a bola dominada até a área, o atacante tocou para Thiago Maia, livre, bater na saída do goleiro e decretar a vitória rubro-negra fora de casa: 2 a 0.

Próximo compromisso

O Mais Querido volta a campo no próximo domingo (04) para disputar o clássico contra o Fluminense, às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.

Escalação do Flamengo

Gabriel Batista; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego (Thiago Maia), João Gomes (Hugo Moura) e Vitinho (Max); Michael, Bruno Henrique e Pedro (R. Muniz).

Técnico: Rogério Ceni.

Escalação do Cuiabá

Walter; Lucas Ramon (Camilo), Marllon, Paulão e Lucas Hernández; Yuri, Rafael Gava (Uillian Correia), Clayson e Pepê; Jonathan Cafú (Danilo Gomes) e Elton (Felipe Marques).

Técnico: Luiz Fernando Iubel.