Depois das Copas, as Olimpíadas

A Copa América e a Copa Europa terminaram no passado dia 11 de julho, mas o esporte continua em alta, com a chegada das Olimpíadas de Tóquio. O evento adiado já por algumas vezes, começa no dia 23 de julho e estende-se até ao dia 8 de agosto.

Apresentamos algumas informações sobre as primeiras participações brasileiras, os atletas convocados e as modalidades que não vai querer perder.

O Brasil apresenta-se em Tóquio com 314 atletas, em várias modalidades esportivas. São 54 os atletas inseridos na comitiva de Atletismo; no Futebol, Handebol e Vôlei, entre equipas femininas e masculinas, o brasil conta com 98 atletas. O vôlei de Praia conta com 8 atletas e o Rugby com 12.

Nas modalidades aquáticas, teremos a natação com 26 atletas; quatro nos saltos ornamentais; a canoagem com cinco; a vela e o remo e o surfe com 18 atletas no total.

O tênis, tênis de mesa e Badminton somam 12 atletas, o mesmo número do que o skate e a ginástica. 28 são os atletas do boxe, judo, taekwondo, wrestling e esgrima. O ciclismo faz-se representar com 5 atletas e o hipismo com 9.

O Brasil conta ainda com três atletas no levantamento de pesos, três no triatlo e três no Tiro. Por fim, a maratona aquática e o pentatlo moderno contam com um atleta apenas.

No futebol, a seleção masculina integra o Grupo D e irá defrontar-se com a Alemanha, a Arábia Saudita e a Costa do Marfim.

Já no futebol feminino, a seleção brasileira, no grupo F, jogará com a China, a Holanda e Zâmbia.

No vôlei de praia, as duplas brasileiras foram divididas por seis grupos, com jogos no primeiro dia das Olimpíadas. Para chegar às medalhas, os times terão que avançar até às quartas de final, estando as finais programadas para os dias 5 de agosto, no vôlei feminino e 6 de agosto, no masculino.

No vôlei masculino, o Brasil integra o Grupo B, ao lado da Argentina, Estados Unidos, França, Rússia e Tunísia.

No handebol masculino, a seleção do brasil integra o grupo A, com a Argentina, Espanha, Alemanha, França e Noruega. Enquanto que no handebol feminino, o Brasil está no grupo B, com a Espanha, França, Hungria, Rússia e Suécia.

Recordemos que nos últimos Jogos Olímpicos, o Brasil venceu 19 medalhas: sete de ouro, seis de prata e seis de bronze. A meta para estas Olimpíadas é conseguir arrecadar mais medalhas, com o vôlei, o judô, o skate, o surf e a vela a dominar as possibilidades de medalhas.