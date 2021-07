Deputado Claudinei propõe soluções ao Distrito Industrial Antigo de Rondonópolis

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), vice-presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa, na quinta-feira (1), esteve no Distrito Industrial antigo de Rondonópolis, para verificar a situação do asfalto que continua com problemas na malha viária, o que dificulta a trafegabilidade de veículos. O projeto executivo para realização de obras no local está em fase de finalização, com valor estimado de aproximadamente R$ 70 milhões, sendo preciso fazer a captação de recursos.

“Infelizmente, o Distrito Industrial antigo de Rondonópolis continua com problemas no asfalto. Vou continuar acompanhando essa situação com cobranças, fiscalizações e manterei a minha transparência com a população e os usuários dessa importante via, até resolvermos a situação. Os caminhões de médio e grande porte não estão conseguindo passar, imagina os veículos pequenos? Não podemos deixar os transportadores de cargas interromperem os seus trabalhos, pois só vão prejudicar as empresas da região”, preocupa o parlamentar.

A secretária municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado Fanaia, já havia se posicionado que é preciso realizar a pavimentação asfáltica, pois as ruas estão bem desgastadas e que não tem como ser apenas tapa-buracos, sendo necessário retirar todo o asfalto e fazer uma nova base. Ela contou que, no ano passado, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) pediu para fazer a recuperação do Distrito Industrial antigo, mas quando os engenheiros foram fazer o levantamento, apontaram que a base estava bem desgastada.

“Já me coloquei à disposição do prefeito para somar junto ao município. Estou propondo para irmos juntos a Brasília firmar parcerias com o Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), do governo federal, aos parlamentares da bancada federal de Mato Grosso, na Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra) e, até mesmo, ao vice-governador Otaviano Pivetta. Falo como representante da sociedade mato-grossense e cidadão que mora em Rondonópolis. Vamos juntos levantar esses recursos financeiros para resolver definitivamente essa problemática neste distrito”, declarou Claudinei.

Distritos – Além, do Distrito Industrial antigo de Rondonópolis que foi criado em novembro de 2003, sendo que a área ocupada foi doada pelo governo de Mato Grosso à gestão municipal, há mais três distritos industriais denominados de Augusto Bortoli Razia, Vila Operária e Vetorasso. Um aspecto importante destes polos é que eles favorecem a economia e o desenvolvimento social do município, principalmente devido à geração de emprego e renda, produtos e serviços para atender à população.