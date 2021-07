Deputado Nininho recebe demandas de bairros de Rondonópolis.

Recentemente o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), esteve reunido com o vereador de Rondonópolis, Batista da Coder (Solidariedade), para tratar de assuntos relacionados a melhorias de infraestrutura da rodovia MT-471, mais conhecida como Rodovia do Peixe, compreendendo os trechos que liga aos bairros residencial Magnólia Angélica de Araújo com o novo loteamento Jardim Maria Amélia. Além, da necessidade da elaboração dos projetos de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais de 1,4 quilômetros na Gleba Dom Bosco, e do bairro Globo Recreio com extensão de 5,7 quilômetros.

De acordo com o deputado Nininho, na Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística (Sinfra), uma indicação da duplicação da Rodovia do Peixe já está sendo avaliada. “Se houver viabilidade para a duplicação do trecho que solicitamos anteriormente, também será possível um projeto para atender os trechos reivindicados. O vereador também cobrou a limpeza do acostamento da MT-471, a construção da ciclovia, adianto que já temos uma indicação na Sinfra, bem como, a conclusão dos 25 KMs da Rodovia”, explicou o parlamentar.

O vereador ressaltou a importância dos projetos de pavimentação da Gleba Dom Bosco e da Gleba Recreio. “As oitenta famílias da Gleba Dom Bosco sonham com o asfalto e as galerias pluviais há mais de 30 anos; o mesmo ocorre com a Gleba Recreio com cerca de 60 famílias esperando por obras de infraestrutura. Acredito que estamos em ótimo momento, o deputado Nininho é articulador, conseguiu destravar inúmeras obras com o atual Governo do Estado”, pontuou João Batista da Coder.

“Fico feliz e grato pela confiança que conquistei junto às lideranças políticas e vereadores da nossa região, as portas do nosso gabinete estão sempre abertas e toda minha equipe à disposição”, agradeceu o parlamentar.