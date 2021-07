Deputado Thiago Silva é homenageado com Medalha Mérito Escola Tiradentes

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) foi homenageado nesta sexta (30) durante evento que comemorou o aniversário da criação de 2 anos da Escola Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo de Rondonópolis. O evento denominado “Prêmio Mérito Escola Tiradentes” reconhece profissionais da educação, policiais militares, autoridades públicas pelos serviços prestados em prol da educação.

A premiação contou com a presença da comunidade escolar, coronéis, policiais, professores e a participação dos alunos e autoridades públicas. O deputado Thiago Silva representou a Assembleia Legislativa e foi um dos homenageados com a medalha “Escola Tiradentes – Mérito Escola”.

“Para mim é uma importante homenagem, pois desde o tempo de vereador estivemos lutando para tornar esse sonho uma realidade, que é a criação da escola que comemora 2 anos de ótimos resultados e destaque nacional em prol da sociedade. Recebo com gratidão esse prêmio e vamos continuar trabalhando pela nossa principal bandeira que é a educação. É um evento especial para Rondonópolis!”, disse o deputado Thiago Silva.

Em seu discurso o deputado reforçou seu compromisso com a educação de Rondonópolis com a destinação de mais de R$ 4 milhões em emendas para a criação do curso de jornalismo e direito na Unemat, cursos técnicos em parceria com o Senai, climatização das escolas e reformas.

“Quando assumimos a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa em 2019 a Escola no bairro Maria Tereza estava paralisada e fizemos a indicação junto ao Governo para a retomada e a nova escola militar de Rondonópolis está prevista para ser entregue até o final do ano”, disse o parlamentar.

O estudante da Escola Militar Natan Pereira de 17 anos comentou sobre o aprendizado na unidade escolar. “Lá aprendemos a respeitar a todos com disciplina além do ótimo ensino escolar que nos ajuda a ter bons resultados. Agradeço a oportunidade de estudar na Escola Militar e recomendo para os demais alunos da nossa cidade”, disse o estudante.

O diretor da Escola Tenente Coronel Kleber Franklin destacou o trabalho em parceria da Seduc e Polícia Militar para tornar a escola exemplar para todo o Estado. “Grande dia para nossa escola onde completa amanhã dia 31 dois anos de ativação e agradeço pelo empenho de todos que contribuem diariamente. Nosso trabalho é focado no planejamento e gestão, superando os desafios com empenho, respeito, sabedoria e exemplo. Com muito entusiasmo e amor pela educação sabemos o que é o chão da escola e é uma honra poder contribuir com o ensino desses alunos. Agradeço o apoio do deputado Thiago que é um grande parceiro da educação na nossa cidade”, disse o diretor comandante.

Os estudantes da Escola Tiradentes também foram homenageados pelos ótimos resultados na Olimpíada Nacional de Matemática, no Enem e no IDEB. Também participaram do evento o Coronel PM Antonio de Souza, Diretor de Ensino Coronel Neto, Valdelice de Oliveira representando a Seduc, Secretária do Conselho Estadual de Educação Marli de Oliveira.