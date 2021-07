Deputado visita 21 municípios para prestar contas do mandato

O vice-líder do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara Federal, o deputado federal José Medeiros (Podemos), cumpre agenda em 21 municípios de Mato Grosso no decorrer desta semana. O objetivo é prestar contas do seu mandato, apresentar as ações que o Governo Federal vem fazendo no estado e definir medidas que possam contribuir com as demandas dos municípios neste segundo semestre legislativo.

“Vou aproveitar o recesso parlamentar para visitar os municípios. Nesta semana, vamos percorrer a região Sul, Araguaia, Baixada Cuiabana e Oeste para prestar contas do mandato de deputado e mostrar tudo que o governo Bolsonaro vem fazendo por Mato Grosso e pelo país. Em função da pandemia, destinei boa parte das emendas parlamentares que eu tinha direito para as prefeituras aplicarem na saúde.

Agora, no segundo semestre, vamos definir em conjunto com as lideranças políticas quais as demandas prioritárias deste segundo semestre”, disse Medeiros, que destinou, em 2021, cerca de R$ 27 milhões para saúde, sendo que deste valor R$ 10 milhões foram para o Hospital Santa Casa de Rondonópolis. Em 2020, o deputado enviou quase R$ 7 milhões para o Governo do Estado aplicar na saúde, incluindo a cumpra de um tomógrafo e um aparelho de raio-x para o Hospital Regional de Rondonópolis. “A intenção foi pulverizar as emendas para atender o maior número possível de municípios”, acrescenta o parlamentar.

Nesta segunda-feira (19), Medeiros cumpre agenda em Rondonópolis, Alto Garças, Alto Araguaia e Alto Taquari. Amanhã (20), o deputado estará nos municípios de Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu e Barra do Garças. Na quarta (21), o parlamentar visitará Pontal do Araguaia, General Carneiro e Primavera do Leste e na quinta-feira (22) em Poxoréu e Várzea Grande. Já na sexta-feira (23), a agenda é em Cuiabá. No final de semana, Medeiros estará em Cáceres, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Curvelândia, Araputanga e Porto Esperidião.