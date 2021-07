Derf prende 9, acaba com festa de facção e apreende armas

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) prendeu nesta sexta-feira (09) nove pessoas suspeita de integrarem uma organização criminosa. Eles estavam em uma festa ‘regada’ a álcool na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis.

De acordo com o delegado, Santiago Sanches, as equipes já vinham investigando três locais que estariam a serviço da organização. Em um dos locais, os policiais encontraram a festa, com adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Duas armas foram encontradas no local, sendo uma pistola e uma espingarda e três veículos de luxo.

Dois que estavam no local já tinham mandado de prisão em aberto.