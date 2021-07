Detran-MT alerta quanto a golpes financeiros por telefone

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) está recebendo uma série de denúncias sobre criminosos se passando por servidores da Autarquia exigindo pagamento de débitos, por meio de transferências bancárias e PIX.

Os golpistas estão utilizando telefones de contato para dúvidas e divulgando um e-mail falso como se fossem servidores do Detran.

O órgão informa que não faz cobrança por transferência bancária e PIX e que a ação se trata de golpe para tentar arrecadar ilegalmente dinheiro dos cidadãos e credenciados da Autarquia.

NÃO CAIA NESSE GOLPE! DENUNCIE!

A denúncia pode ser informada na Ouvidoria do Detran-MT pelo telefone: (65) 3615-4644, pelo e-mail: [email protected], e até mesmo em alguma Delegacia de Polícia, com registro do Boletim de Ocorrência.