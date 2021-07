DHPP prende casal acusado de matar homem a tiros em 2019

Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) de Rondonópolis prenderam na tarde desta quinta-feira (01) um casal acusado de envolvimento na morte de Carlos Alberto Alves, que foi encontrado morto na MT-270, no dia 18 de setembro de 2019.

Inicialmente, a suspeita era de que ele teria morrido em decorrência de um acidente de trânsito, porém, a perícia encontrou diversas marcas de perfuração de tiros pelo corpo.

Após o crime, os policiais começaram as investigações e chegaram até o casal.

O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Rondonópolis e cumprido. A mulher de 48 anos, que teve um relacionamento amoroso com a vítima, foi presa no Jardim Guanabara e o homem de 27 anos no bairro Parque São Jorge.