“Diz que vai ser candidato, mas sequer conhece o próprio partido”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) voltou a criticar o comportamento de seu colega de partido, o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro. Segundo ela, mesmo filiado ao MDB, o prefeito é extremamente distante da sigla.

“Ele nunca compareceu em nada do partido e é isso que mais me incomoda, porque insiste em dizer que será candidato pelo partido e sequer conhece seu partido direito”, disse.

Para tanto, ela citou como exemplo o grande encontro realizado pela sigla no início da semana, em um hotel em Chapada dos Guimarães. Emanuel não compareceu ao ato que contou, inclusive, com a participação do governador Mauro Mendes (DEM).

Questionado pela imprensa sobre sua ausência no evento, o prefeito alegou que havia um “palanque armado” para o governador.

“O Emanuel cometeu um erro de não comparecer. Essa não foi uma reunião para o governador, que esteve lá por no máximo duas horas. Esse foi um encontro para os prefeitos, deputados, para discutirmos políticas públicas para Mato Grosso”.

“Eu não gosto desse uso do partido. Ele [Emanuel] não participa dos atos do partido. É distante”, emendou Janaina.

Mais uma vez, ela reiterou que o MDB sequer coloca em qualquer hipótese a probabilidade de o prefeito concorrer, em 2022, ao Palácio Paiaguás, tal como vem sendo cogitado por ele.

“Ele não tem autonomia e nem condições hoje de dizer que tem apoio do partido porque ele desconhece o partido”, concluiu a deputada.