Dupla brasileira ganha de russas e faz história com bronze no tênis

Luisa Stefani e Laura Pigossi conquistaram, na madrugada deste sábado (31), a medalha de bronze no torneio feminino de duplas do tênis na Olimpíada de Tóquio. Em jogo emocionante, com direito a quatro match points para as russas, todos revertidos, as brasileiras venceram por 2 sets a 1 (4-6; 6-4; 11-9) Elena Vesnina e Veronica Kudermetova.

A medalha é histórica para o Brasil. Pela primeira vez, o país chega ao pódio na modalidade em Jogos Olímpicos. A melhor colocação do Brasil no tênis havia sido um quarto lugar de Fernando Meligeni, no torneio masculino, em Atlanta 1996.

No primeiro set, as russas abriram 3 a 0 com um jogo bastante agressivo. No quarto game, que durou quase 10 minutos, as brasileiras conseguiram diminuir para 3 a 1. Após ambas as duplas confirmarem os serviços, Luisa e Laura conseguiram uma quebra e encostaram no set: 4 a 3 para as russas.

As brasileiras chegaram ao empate em 4 a 4, mas cometeram erros decisivos na reta final do set, e as russas fecharam em 6 a 4.

Logo no primeiro game do segundo set, as brasileiras quebraram o serviço das russas e fizeram 1 a 0. As duplas confirmaram seus saques, e o Brasil fechou em 6 a 4. O jogo estava empatado em 1 set a 1.

No tie-break, as russas abriram frente no placar e chegaram a 7 a 2 aproveitando os erros de Luisa e Laura. As brasileiras reagiram, salvaram quatro match points das russas e viraram para 10 a 9. Após erro da dupla russa, Luisa Stefani e Laura Pigossi fecharam em 11 a 9. No final, 2 sets a 1.

Campanha em Tóquio 2020

As brasileiras estrearam na Olimpíada com vitória por 2 sets a 0 sobre Dabrowski e Fichman, do Canadá. Na segunda rodada, outro triunfo, desta vez por 2 sets a 1, sobre Plíšková e Vondroušová, da República Tcheca.

Nas quartas de final, Stefani e Pigossi venceram a forte dupla dos Estados Unidos formada por Mattek-Sands e Pegula por 2 sets a 1. Na semifinal, as brasileiras foram derrotadas por 2 sets a 0 por Bencic e Golubic, da Suíça. A disputa pelo ouro será neste domingo (1º).