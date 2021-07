Eleitores de Acorizal, Matupá e Torixoréu irão às urnas neste domingo

Os eleitores de Acorizal, Matupá e Torixoréu irão às urnas amanhã (1) para escolher um novo prefeito.

Quem já fez o cadastro biométrico poderá votar apresentando ao mesário somente a versão digital do título, mantendo uma distância segura. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso orienta ao eleitor, que ainda não baixou o e-Título, que o faça.

O aplicativo pode ser baixado, gratuitamente, em smartphones ou tablet, nas plataformas iOS ou Android. Além de servir como documento oficial de identificação para o exercício do voto para quem fez o cadastro biométrico, o e-Título oferece inúmeras vantagens ao usuário.

Por meio dele é possível: consultar a zona eleitoral, local de votação, situação cadastral, emitir de certidões, guias de multa, fazer inscrição como mesário voluntário e até mesmo, justificar a ausência às urnas, isso se estiver fora de seu domicílio eleitoral no dia da eleição.

Para acessar o aplicativo basta entrar com o número do CPF, não é preciso portanto, nem saber o número do título de eleitor.