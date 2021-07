Em 24 horas, MT tem 20 mortes e mais de 1,2 mil casos de Covid

A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde desta quinta-feira (8), 461.822 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 12.263 óbitos em decorrência do vírus.

Nas últimas 24 horas, foram 1.227 novas confirmações de casos e 20 mortes.

Atualmente, 8.629 pessoas estão em isolamento domiciliar e 439.504 já se recuperaram.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 394 internações em UTIs públicas e 260 em enfermarias públicas.

Com isso, a taxa de ocupação está em 71,51% para UTIs adulto e em 29% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (94.908), Rondonópolis (33.020), Várzea Grande (30.884), Sinop (22.345), Sorriso (16.153), Tangará da Serra (15.790), Lucas do Rio Verde (14.020), Primavera do Leste (11.787), Cáceres (10.049) e Alta Floresta (8.893).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

O documento ainda aponta que um total de 361.198 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 316 amostras em análise laboratorial.