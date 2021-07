Em cinco meses, Rondonópolis abre mais de 3 mil novas vagas de trabalho

Rondonópolis mantém o desempenho positivo na geração de empregos e fecha os cinco primeiros meses de 2021 com um total de 3.164 novas vagas de trabalho abertas. No mês de maio, o resultado também foi positivo e mais 444 postos de trabalho foram criados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Governo Federal.

Com o resultado, no acumulado do ano, Rondonópolis é a segunda cidade de Mato Grosso que mais gerou empregos, atrás somente de Cuiabá, que abriu no mesmo período 8.448 novas vagas de trabalho.

No mês de maio, o resultado positivo teve grande influência dos setores de serviços e da construção civil, que se destacaram com o maior número de novas vagas abertas. O setor de serviços possibilitou a criação de 212 novos postos de trabalho, crescendo 0,80%. Já a construção civil foi a que mais cresceu, com expansão de 1,91%, criando mais 113 novas vagas de emprego no mês.

O setor do comércio e a indústria também mantiveram em maio saldos positivos na geração de empregos. O comércio abriu 108 novas vagas de trabalho e cresceu 0,57%, enquanto que a indústria criou 34 novos postos e cresceu 0,37%.

O resultado negativo ficou por conta do setor agropecuário, que fechou 23 postos de trabalho em maio, com retração de 0,81%. Na agropecuária ocorreram 49 admissões, frente a 72 desligamentos.

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, os setores da construção civil e o de serviços continuam como os que mais cresceram e geraram novas vagas de emprego em Rondonópolis. A maior expansão foi da construção civil, que em cinco meses cresceu 8,83%, abrindo 490 novas vagas em empregos na cidade. O setor de serviços também apresenta resultados positivos com crescimento de 6,60% e a abertura de 1.653 novas vagas de trabalho nos cinco primeiros meses de 2021.

Apesar de apresentarem crescimento menor que a construção civil e serviços, os setores do comércio, indústria e agropecuária também apresentaram bons resultados de janeiro a maio deste ano. No comércio foram abertas 727 novas vagas, com crescimento de 3,94%. Na sequência vem a indústria, que cresceu 2,53%, abrindo 225 novos postos de trabalho no período. A agropecuária foi a responsável pela abertura de 69 novas vagas de emprego na cidade, apresentando crescimento de 2,52%.

Geração de empregos no Estado

Em Mato Grosso, os resultados também foram positivos na geração de empregos em maio. No Estado, 7.208 novas vagas de trabalho foram abertas com destaque para Cuiabá (2.021), Sinop (560), Rondonópolis (444), Sorriso (435) e Primavera do Leste (153).

Nos cinco primeiros meses deste ano, Mato Grosso criou 37.853 novos postos de trabalho. Neste período, se sobressaem os municípios de Cuiabá, que abriu 8.448 novas vagas de trabalho, seguido de Rondonópolis, com 3.164 novos postos, Sinop (2.746), Sorriso (1.844) e Primavera do Leste (1.372).