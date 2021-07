Em MT, mais de 1,5 milhão de doses já foram aplicadas

Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que pouco mais de 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 foi aplicada pelos municípios de Mato Grosso.

Os números são relativos até a tarde da última terça-feira (13).

No mapa de vacinação do País, Mato Grosso ainda aparece entre os Estados com menor percentual de aplicação dos imunizantes.

No total, apenas 11,32% de toda a população do Estado recebeu as duas doses da vacina (ou foi imunizada com a Janssen – que é dose única).

Desta forma, Mato Grosso fica atrás apenas dos estados de Tocantins (11,10% da população com esquema vacinal completo), Maranhão (10,88%), Rondônia (10,57%) e Amapá (9,21%),

A título de comparação, o estado de Mato Grosso lidera o ranking de imunização no País, com 27,77% de sua população tendo recebido as duas doses da vacina.

Doses recebidas

Segundo a SES-MT, Mato Grosso recebeu, até a manhã de terça, pouco mais de 2,1 milhão de doses das vacinas.

Desde total, 1,9 milhão foi distribuído aos 141 municípios do Estado, o que representa 92% do total recebido.

Em nota divulgada ontem, a secretaria de Estado de Saúde informou que pouco mais de 166 mil doses dos imunizantes foram retidas, uma vez que são destinadas para segunda aplicação e devem ser distribuídas próximas da vacinação.

Considerando o percentual de doses aplicadas em relação às doses recebidas, o Estado tem 86% de aplicação, um pouco abaixo do registrado na última semana, que era de 89%.