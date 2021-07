Emenda polêmica expõe tensões na Câmara de Rondonópolis

A proposta de alteração da Lei Orgânica de Rondonópolis, mudando critérios para contratação de empresas terceirizadas, promete render muita discussão na sessão ordinária de hoje (14). É aguardado um embate jurídico, político e, se não cuidar, até físico.

Nos dois pólos estão vereadores que têm formação em Direito, integram a Comissão de Constituição e Justiça e exercem o primeiro mandato na Câmara.

O idealizador e principal defensor da mudança é Júnior Mendonça (PT). Desde o início do mandato ele denuncia abusos cometidos contra trabalhadores pela cooperativa Coopervale – que detém vários contratos com a Prefeitura e é investigada pelo MP/MT por irregularidades. Ele acredita que o obrigar as terceirizadas a assinarem a carteira dos funcionários é o meio adequado para garantir os direitos de trabalhadores que prestam serviço ao município.

Júnior é o vice-presidente da CCJ, mas como figura como autor da emenda não pode votar no parecer emitido pela comissão, que se posicionou contra o trâmite do projeto.

Do outro lado está o vereador Jonas Rodrigues (SD), que preside a CCJ. Ele afirma que a proposta é inconstitucional por limitar o acesso aos processos licitatório e diz que a mudança pode prejudicar outras cooperativas contratadas pelo município – entre elas a poderosa Coomser, que presta serviços ao Sanear.

Júnior Mendonça diz que seu projeto não afetará o Sanear e nem cooperativas que atuem em atividades finais – como a própria Coomser e a Cooperativa Nova Esperança, que atua na reciclagem de resíduos.

Até aqui Júnior tem maioria entre os colegas. Conseguiu 16 assinaturas ao seu projeto e conta com esse apoio para aprova-lo em plenário. Mas Jonas Rodrigues insistirá com seus argumentos e, pelo que se viu ontem na ‘Ordem do Dia’, o clima pode esquentar bastante devido aos interesses envolvidos.

Vereadores ouvidos pela coluna avaliaram que esse tipo de embate faz parte da vivência legislativa. Mas alguns demonstram também preocupação com o acirramento dos ânimos, temendo que a diferença de opiniões resulte em baderna.

Os parlamentares mais experientes prometem atuar para evitar os excessos. E cruzam os dedos torcendo para que a imagem Câmara saia ilesa desse primeiro grande embate da atual legislatura.