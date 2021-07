Empresária tira um dos drenos do tórax, mas segue na UTI

A empresária Nádia Mendes Vilela, de 33 anos, que foi vítima de uma tentativa de feminicídio, teve um dos drenos no tórax retirado e tem boa evolução em seu quadro de saúde.

A informação consta no boletim médico divulgado pelo Hospital e Maternidade Santa Angela.

Nadia foi baleada na última segunda-feira (28), por seu ex-namorado, o jornalista José Marcondes, conhecido como “Muvuca”, dentro da farmácia da qual ela é proprietária, localizada em Tangará da Serra.

O crime teria sido praticado já que Muvuca não aceitava o fim do relacionamento do casal. Após atirar contra a ex, ele cometeu suicídio.

A empresária segue internada em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro é considerado estável.

“Retirado dreno torácico à direita n dia 01/07, e segue com dreno à esquerda, em acompanhamento com a cirurgia geral. Fixação da fratura em mão reavaliada pela ortopedia, com boa evolução até o momento”, diz trecho do boletim.

Ainda conforme a equipe médica, a pressão arterial da paciente está controlada e ela não apresenta quadro febril.

Quadro neurológico segue sem alterações e, no momento, ela faz uso de analgésicos leves.

Apesar da melhora, ela ainda não tem previsão de receber alta da UTI, devida a gravidade das lesões iniciais e necessidade de acompanhamento do padrão respiratório até a retirada total dos drenos torácicos.