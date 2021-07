Enfermeira é esfaqueada por homem revoltado com restrições em hospitais

Uma enfermeira de uma unidade dos Cuidados Intensivos de um hospital britânico foi esfaqueada quando tentava acalmar um homem que estava indignado com as medidas de restrição impostas pela Covid-19 aos visitantes dos doentes internados.

Joanne Kelly, de 47 anos, foi operada com urgência no hospital onde trabalha, em Wolverhampton, após o incidente que aconteceu nesta terça-feira.

O suspeito, de 21 anos, foi detido no local.

Segundo testemunhas, o homem estava agitado e indignado com as restrições às visitas no hospital e Joanne estaria tentando acalmá-lo.

O New Cross Hospital está tentando realizar um esquema para facilitar as visitas dos doentes, contudo com o número alto de casos de Covid-19 este esquema teve que ser interrompido.

A mulher não corre perigo de morte.