Entenda as diferenças entre neve, chuva congelada, sincelo e geada

A onda de frio desta semana provocou a ocorrência de quatro precipitações invernais distintas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil: neve, chuva congelada, sincelo e geada.

Para entender os fenômenos naturais, a meteorologista Maria Clara Sassaki, do Climatempo, explica a diferença entre eles.

Neve

A neve, fenômeno registrado em 47 municípios gaúchos e catarinenses, segundo a Defesa Civil dos dois estados, ocorre quando o céu está nublado e a temperatura atmosférica local é muito baixa. Assim, os flocos de neve saem das nuvens e não derretem até chegar a superfície.

“Os flocos não derretem porque toda a coluna da atmosfera apresenta temperaturas propícias a manter eles bem gelados. Eles chegam ao solo em forma de flocos, que são bem leves e com formato achatado”, afirma Maria Clara.

Chuva Congelada

O processo de formação da chuva congelada é bastante semelhante ao que dá origem à neve. A diferença é que, neste caso, apesar de a temperatura atmosférica local estar baixa, há uma variação que faz com que o floco derreta e volte a congelar até chegar à superfície.

“O floco derrete e vira água, só que antes de chegar ao solo, encontra outra área gelada, congela novamente e chega à superfície em forma de pedra de gelo. Muitas pessoas confundem neve com chuva congelada, mas a diferença é basicamente essa: visualmente falando, a neve é floco de neve e chuva congelada é pedra de gelo”, diz a meteorologista.

Sincelo

Diferentemente da neve e da chuva congelada, o sincelo não ocorre quando o céu está nublado, mas quando há uma baixa nebulosidade e alta umidade na atmosfera. O fenômeno é caracterizado pelo congelamento de névoa, ou nevoeiro, e forma uma espécie de estalactite nas árvores

“Quando há alta nebulosidade e alta umidade, formam-se as chamadas névoas, que são aquelas nuvens bem baixas. Aí vem a massa de ar polar e congela aquele nevoeiro. Isso é o sincelo”, afirma a especialista.

As geadas, por fim, ocorrem por um processo bastante diferente das demais precipitações invernais e são as mais danosas para as produções agrícolas. O fenômeno se dá quando o céu está limpo, isto é, sem nuvens, e não há vento. Nessas condições, o ar da superfície se transforma em gelo sem passar pela forma líquida