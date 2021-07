Entregadores filmam cartão e senha para roubar vítimas; veja

Criminosos passaram a adotar uma nova modalidade de golpe para roubar informações de cartões bancários de pessoas que se utilizam de serviços de entregas de alimentos ou produtos no chamado sistema de delivery.

O alerta foi feito pelo titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), delegado Ruy Guilherme Peral da Silva.

Segundo ele, os casos têm se tornado frequentes em entregas feitas no período noturno, quando os entregadores se aproveitam da baixa luminosidade de alguns locais para aplicar os golpes.

O delegado explicou que, no momento em que os clientes vão efetuar o pagamento por meio de cartão bancário, os criminosos dão a falsa alegação de que irão ligar a lanterna do celular para que as vítimas tenham maior facilidade para digitar a senha do cartão.

Neste momento, ao invés de acionar a lanterna, eles ligam a câmera de seus celulares, acionam o flash e passam a gravar todos os dados do cartão.

“Sob o pretexto de que estariam iluminando o ambiente para facilitar a entrega, eles filmam e têm acesso a frente e verso do cartão, inclusive têm acesso a senha das vítimas. Esse criminoso acaba obtendo informações bancárias para, posteriormente, realizar compras pela internet”, explicou Peral.

O delegado orientou que as pessoas, de preferência, optem por realizar os pagamentos das entregas já por meio dos próprios aplicativos, dificultando a ação dos criminosos.

Veja o alerta feito pelo delegado: