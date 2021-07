Escola Nacional do Consumidor abre inscrições gratuitas para 13 cursos online

A Escola Nacional do Consumidor (ENDC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), abriu inscrições para 13 cursos online que tratam tanto dos direitos dos consumidores quanto capacitação para órgãos e empresas. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de agosto e os interessados precisam ter acesso a computador com internet para assistir às aulas.

Os cursos têm carga horária que variam de 20 a 60 horas-aula e podem ser realizados pelo público em geral, membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e, também, empresas com interesse na plataforma Consumidor.gov. O certificado é emitido digitalmente pela Universidade de Brasília (UNB) e será encaminhado para o aluno que obtiver aprovação no curso.

Vale destacar entre os cursos disponíveis os que abordam “A Educação Financeira para Consumidores”, que têm o objetivo de ensinar ao aluno como compreender seus direitos, se planejar financeiramente e fazer um orçamento doméstico. Além do curso “Consumidor.gov para Empresas”, com o intuito de capacitar fornecedores para a utilização da plataforma de registro de reclamações online.

Profissionais que atuam no sistema de defesa do consumidor também podem realizar as capacitações disponibilizadas, como por exemplo os cursos “Consumidor.gov para Órgão de Monitoramento” e o “Elaboração de Projetos” que capacita o servidor para a elaboração de projetos para envio ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD) ou à Senacon.

Para a realizar as inscrições nos cursos disponíveis na Escola Nacional do Consumidor, o interessado deve ter mais de 16 anos. Para saber mais, acesse: https://www.defesadoconsumidor.gov.br/escolanacional/cursos/cursos-endc .