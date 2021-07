Escrivão é preso por desvios de apreensões de delegacia

A Polícia Civil efetuou nesta quinta-feira (01.07) a prisão em flagrante de um escrivão de polícia, lotado na Delegacia de Sinop (MT) por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munições de uso restrito e peculato. O policial civil foi encaminhado para o Complexo da Polícia Civil em Sinop, onde o flagrante está sendo lavrado pelo delegado regional Carlos Eduardo Muniz.

As investigações que resultaram na prisão do escrivão iniciaram após informações recebidas de que o policial civil estaria envolvido no desvio de bens apreendidos na delegacia.

A denúncia foi feita por um adolescente conduzido ao plantão policial de Sinop no último domingo (27.06). Na ocasião, foi lavrado um Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BOC) e em seguida procedida a liberação do menor, que não teve o seu aparelho celular devolvido.

Durante a apuração dos fatos, surgiu a informação de que o adolescente foi liberado ao advogado, ao invés do responsável legal, mediante o pagamento de R$ 300 ao escrivão e que o aparelho celular também faria parte da negociação.

Com a possibilidade de que o aparelho celular havia sido desviado pelo escrivão e que ainda estava em sua posse, foi representado pelo mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido pela Justiça e cumprido no final da tarde de quinta-feira (01), na residência do escrivão.

Durante as buscas na residência do policial foram apreendidos diversos objetos, produtos de possíveis apreensões em ações policiais e que foram desviados da delegacia. Entre o material apreendido estão aparelhos celulares, notebooks, porções de entorpecentes (maconha e cocaína; algumas delas ainda com lacre de perícia da Politec), relógios, joias, cheques, dinheiro, uma espingarda e a chave de um veículo.

A Corregedoria Geral da Polícia Civil foi imediatamente informada dos fatos e adotará as providências no âmbito administrativo-disciplinar.