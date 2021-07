ESPETACULAR | Flamengo derrota São Paulo com goleada de 5 a 1 e quebra tabu

O Flamengo atropelou o São Paulo neste domingo (25), no Maracanã, e venceu o Tricolor por 5 a 1, com três gols de Bruno Henrique, grande destaque da partida. Gustavo Henrique e Arboleda, para o time de Crespo, completaram o placar. Com a vitória, o Rubro-Negro quebra um tabu de quatro anos sem vencer o rival paulista e encosta no G4 do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi muito movimentado para ambas as equipes. Com muita liberdade de circulação entre os homens da frente, o Rubro-Negro chegava com muito perigo, especialmente com Bruno Henrique, muito acionado na ponta esquerda, nas costas de Igor Vinícius.

O São Paulo também teve boa participação no ataque, com controle da posse de bola e maior volume de finalizações ao longo da etapa inicial. Chances claras de gol, no entanto, não houveram. O primeiro tempo terminou com 10 finalizações do Tricolor, contra cinco do Flamengo.

Na volta do intervalo, o time de Crespo foi com tudo e logo de cara criou uma chance de perigo. Marquinhos roubou a bola de Rodrigo Caio e foi para linha de fundo. O atacante chutou rasteiro e Diego Alves fez boa defesa com o pé.

Na cobrança de escanteio, o São Paulo chegou ao gol. Rodrigo Nestor alçou a bola na área e encontrou Arboleda. O zagueiro ganhou da marcação de Gustavo Henrique e testou firme para o gol, abrindo o placar no Maracanã.

O Flamengo devolveu o golpe logo na sequência e chegou ao empate com Bruno Henrique, mas o gol acabou sendo anulado. Arrascaeta pegou a sobra da defesa e lançou para o camisa 27, que ajeitou com o braço e chutou na saída de Tiago Volpi. O juiz em campo deu o gol, mas depois de intervenção do VAR, o lance foi invalidado.

Bruno Henrique decide no Maracanã

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Bruno Henrique, no entanto, estava imparável. O atacante empatou o jogo em cobrança rápida de escanteio do Flamengo, que pegou a defesa tricolor desprevenida. Arrascaeta fez o passe rasteiro e o jogador completou para as redes. Depois do empate, BH anotou um golaço, dos mais belos do Brasileirão até aqui.

O atacante recebeu de costas para o gol, driblou o marcador com uma ginga de corpo e ajeitou para a perna direita. Na hora que bateu para o gol, Bruno Henrique já sabia: gol. Tiago Volpi até tentou desviar, mas o chute colocado encontrou o ângulo do goleiro do São Paulo.

O São Paulo, abalado, tomou mais um gol do camisa 27 pouco tempo depois, o terceiro tento de Bruno Henrique na partida. Arrascaeta, o mestre das assistências, cruzou na cabeça do atacante, que testou firme a bola e ampliou o placar para o Rubro-Negro.

A última pá de cal foi com Gustavo Henrique e Marquinhos, contra. Vitinho cobrou falta na segunda trave e Rodrigo Caio subiu e escorou para dentro da área. A bola encontrou Gustavo Henrique sozinho, que transformou a vitória em goleada. O Flamengo ainda ampliou ainda mais o placar depois que Marquinhos tentou tirar e tocou contra o próprio gol.

Próximos confrontos

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (28), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor encara o Vasco, no Morumbi, às 21h30. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe de Crespo enfrenta o Palmeiras, também no Morumbi, no sábado (31), às 19h.

Já o Flamengo recebe o ABC, de Natal, na próxima quinta-feira (29), às 20h, pelas oitavas da Copa do Brasil. No Brasileiro, o Rubro-Negro pega o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo (1º), às 16h.