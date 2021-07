Estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária apresenta alta de 1,35%

A terceira estimativa do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Mato Grosso para 2021 apresentou alta de 1,35% ante a anterior, com montante de R$ 139,5 bi, segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).

A alta no indicador, em relação à última estimativa 2020, foi puxada pelo incremento de 25,7% do VBP da pecuária, impactada por todas as cadeias. Isso ocorreu devido à sustentação da demanda por proteína animal mais barata e por menor oferta de animais,

ocasionando recordes nos preços.

No que tange à agricultura, apesar da produção prejudicada, esta exibiu alta no VBP de 36,7% ante a última estimativa 2020, devido à valorização dos preços da soja

(46,2%) e do milho (59,6%) na safra 20/21.

Ademais, é válido salientar que o VBP total exibiu alta de 34,2% no mesmo período, e, por mais que o produtor tenha se deparado com adversidades climáticas, o cenário externo foi de demanda aquecida e de valorização do câmbio.

Esses motivos sustentaram o resultado desta estimativa acima da anterior, de R$

137,6 bilhões.