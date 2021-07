EUA concluem demolição de edifício que desabou na Flórida

O que restava do edifício que desabou no dia 24 de junho, na Flórida, e que deixou pelo menos 24 mortos, foi demolido na última madrugada em antecipação a uma tempestade tropical, disse a presidente da Câmara Municipal de Miami-Dade, Daniella Levine.

A demolição foi feita por meio de “pequenos explosivos estrategicamente colocados”, informou Levine em entrevista.

A maioria do edifício de 12 andares, das torres de Champlain do Sul, desmoronou no meio da noite de 24 de junho, um dos piores desastres urbanos da história dos Estados Unidos.

As autoridades receavam que o resto do edifício pudesse ruir descontroladamente, ameaçando a segurança dos socorristas. Esse receio foi agravado pela chegada da tempestade tropical Elsa, esperada na Florida na terça-feira.

A busca das vítimas foi suspensa no sábado (3), em preparação para a demolição, enquanto o número de mortos na catástrofe chega a 24 e o de feridos a 121.

“A demolição foi limitada ao perímetro imediato do edifício”, informou Levine.

“No entanto, há pó e outras partículas que são consequência inevitável de demolições de qualquer tipo, e como medida de precaução estamos pedindo aos moradores próximos que permaneçam em casa”, acrescentou.