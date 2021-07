“Não vou me calar”, diz Pamella Holanda, ex de DJ Ivis

A ex-mulher do DJ Ivis, Pamella Holanda, usou o perfil no Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo de famosos e anônimos após expor publicamente as agressões que sofria do artista. Nas imagens, a arquiteta recebe socos, tapas e chutes do DJ, ao lado da filha, Mel, de 9 meses.

Veja o vídeo com as agressões:

“Eu quero e preciso agradecer todo o apoio que estou recebendo. Dizer que não estou bem, mas que eu e minha filha estamos seguras. Quero dizer também que meu choro é de alívio por ter certeza que Deus está com a gente, que nunca mais voiu viver o que vivi e que não preciso mais fingir pra ajudar ninguém”, começou. “Não existe fama, status, dinheiro, posição social, contato ou influência que permita ele de ficar impune”, disse.

Na sequência, ela revelou o motivo de ter se calado por tanto tempo. “Eu me calei por muito tempo! Eu sofria com minha filha, sem apoio até dos que se diziam estar ali para ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados, sem interferir com a desculpa que eu tinha que aguentar calada porque era o ‘jeito dele’. Era esse ‘o temperamento dele’ e que se eu quisesse viver com ele teria que me sujeitar e ser submissa!”, escreveu.

Por fim, Pamella falou sobre tudo o que ela e a filha viveram lado a lado: “Por mim e por você, minha filha, que é mulher. Que sentia junto comigo, antes de nascer, a angústia, o medo. Estamos salvas! Acabou a vida de vídeo game, a vida de novela, de comercial de margarina para ganhar em cima! Você nunca foi um cara família, até porque você não sabe o que é ser uma”.