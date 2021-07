Família de Rondonópolis recebe carro zero da promoção Gazin 55 anos

Uma família de Rondonópolis (MT) ganhou um carro zero quilômetro da promoção Gazin. O José recebeu um SUV Chevrolet Tracker automática da promoção Gazin 55 anos lançada para celebrar os 55 anos de sua fundação.

José foi informado sobre o prêmio por uma equipe da loja Gazin da cidade, que foi até a casa do ganhador.

“É uma emoção muito grande poder entregar o veículo para essa família que comprou uma máquina de costura em nossa filial e foi contemplada. Só lembrando que a promoção continua e é muito simples. Você pode ser o próximo ganhador” relata o gerente da Gazin, Fabiano Moreira.

A mega campanha de aniversário vai sortear, até o final de 2021, 55 SUVs Tracker na cor branca, no valor de R$ 81.000,00 cada, totalizando R$ 5 milhões em prêmios.

O modelo Tracker foi escolhido por ser um veículo moderno e uns dos mais vendidos da categoria e que a escolha pelo branco baseou-se em pesquisa realizada pelo departamento de marketing da Gazin junto aos clientes.

“Muita alegria, o coração está para sair pela boca. Não esperava, agora eu sei que é verdade. Acredita e compra que ganha mesmo” desabafa o José emocionado.

A cada R$ 100 em compras tem direito a um cupom digital para concorrer a um carro.

“A festa está grande, sexta e sábado continua a promoção em toda loja Gazin com 13 pagamentos sem juros, sem entrada e com primeiro pagamento para 7 de setembro. Isso tudo no carne da Gazin” explica o Fabiano.

