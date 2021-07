Famosos indignados com agressão prestam apoio à ex-mulher de DJ Ivis

Após DJ Ivis ser acusado de agressão pela ex-mulher Pamella Holanda, alguns famosos como Marília Mendonça, Zé Vaqueiro, Solange Almeida e Xand Avião se manifestaram em apoio à influenciadora.

“Dj Ivis, não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. É inaceitável, intragável e brutal. Que seja exposto e protestado até que alguém que cometa tais atos não tenha nem sequer oportunidade de tentar se justificar. A culpa nunca será da vítima”, escreveu Marília.

O cantor Xand Avião, que é dono da produtora Vybbe, responsável por gerenciar a carreira de DJ Ivis, publicou um vídeo dizendo que o artista não continuará na empresa: “É uma coisa muito séria. Não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais contra uma mulher. Nada explica. Quero dizer que já designei minha equipe para falar com a Pamella, para ajudar no que ela precisar. Estou muito triste, pois todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher. Como todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe, mas infelizmente não tem como ele continuar na nossa empresa”.

Solange Almeida publicou um vídeo também falando sobre o ocorrido. “Você não está sozinha. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. A qualquer sinal, denuncie. Ligue 180 e evite mais um feminicídio”, disse ela, com a hashtag #forçapamellaholanda.

Zé Vaqueiro repudiou a atitude do DJ. “O que aconteceu não tem justificativa. Fui pego de surpresa com cenas que vi na internet. Quero deixar bem claro que sou contra qualquer tipo de violência, principalmente contra mulheres”, afirmou o artista.