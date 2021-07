Filas na Central de Vacinação gera grande aglomeração em Rondonópolis

Uma grande aglomeração de pessoas se formou neste sábado (24) na Central de vacinação localizada no bairro Jardim Santa Marta em Rondonópolis – MT.

O Dia D “repescagem “ é para pessoas com 33 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina.

Porém, uma grande quantidade de pessoas compareceu na Central de Vacinas, gerando aglomeração a ponto da Rua ficar interditada.

A repescagem foi definida depois que a SMS determinou que as pessoas que não comparecerem para se vacinar na data específica para a idade irão para o fim da fila da imunização, ou seja, somente poderão receber a primeira dose depois que for concluída a imunização das pessoas com 18 anos.