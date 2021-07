Filha de Xanddy e Carla Perez diz que pagou R$ 7,1 mil em tatuagem

A filha de Xanddy e Carla Perez, Camilly Victória está com tatuagem nova no braço. A cantora revelou que pagou 1,4 mil dólares, cerca de 7,1 mil reais, de acordo com a cotação desta quinta-feira (29), para fazer o desenho.

A jovem, de 19 anos, contou ainda, em resposta a um seguidor, que passou oito horas no estúdio de tatuagem para fazer a arte na pele.

Por fim, ela agradeceu a tatuadora pela obra, que avalia como muito significativa para ela. “Muito obrigada @ink.japa por essa tatuagem linda que significa tanto para mim! Você é maravilhosa”, escreveu.