Flamengo encerra treino e está preparado para duelar com São Paulo

O Flamengo encerrou, na manhã deste sábado, a preparação para enfrentar o São Paulo, em treino no Ninho do Urubu. O jogo acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã e é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade de ativação muscular no início do treino foi marcada por um clima de descontração. Em imagens divulgadas pelo Flamengo, é possível ver o elenco dividido em times e disputando uma espécie de competição entre eles.

Em seguida, Renato Gáucho comandou treino tático e realizou os últimos ajustes na equipe antes do confronto com o clube paulista. Assim como na reapresentação de sexta-feira, Thiago Maia participou normalmente das atividades com o grupo e estará à disposição do treinador.

Por outro lado, Piris da Motta deve desfalcar o Flamengo pela terceira partida consecutiva. O volante paraguaio segue em tratamento depois de sentir dores no tendão de Aquiles e não foi a campo no Ninho do Urubu.

Ainda com 100% de aproveitamento sob comando do Flamengo e sem novas baixas, Renato Gaúcho pode repetir a escalação que iniciou a partida contra o Defensa y Justicia na última quarta-feira: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Em posições opostas na tabela do Brasileirão, Flamengo e São Paulo se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo, pela 13ª rodada da competição.