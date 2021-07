Foragido por estupro de vulnerável no Maranhão é preso em Sinop

Um homem foragido da Justiça do Maranhão pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (06.07), em trabalho realizado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso (DEDMCI) de Sinop (MT).

O suspeito de 27 anos estava com o mandado de prisão expedido pela Comarca de Pio XII (MA) por crime de estupro de vulnerável. Com informações sobre o possível paradeiro do procurado, os policiais da DEDMCI Sinop realizaram diligências conseguindo localizar o foragido na região da BR-163.

Ao ser abordado pelos policiais, o procurado não ofereceu resistência, sendo encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.