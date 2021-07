Gallo aponta fake news de deputados: “manifestações cômicas”

O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo criticou a postura dos deputados Faissal Calil (PV) e Ulysses Moraes (PSL) que, na visão dele, fazem política com base em fake news.

Os apontamentos do secretário ocorrem em meio ao debate polêmico em torno da cobrança de ICMS da energia solar no Estado.

A Assembleia Legislativa, recentemente, derrubou um veto do governador Mauro Mendes (DEM) ao projeto que isenta a energia da cobrança do tributo.

“Eu e o governador Mauro Mendes somos favoráveis à energia limpa. Só que temos que fazer isso do modo correto. Fora isso, é fake news, é politicagem de quem não vai conseguir entregar aquilo que prometeu”, disse o secretário.

Ele reiterou que, mesmo com a aprovação da Casa, a isenção só pode ocorrer mediante aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

“É muito fácil politizar um tema e atrair seguidores em redes sociais, com manifestações cômicas e irônicas até em relação ao governo e às pessoas que estão envolvidas e trabalhando muito seriamente neste assunto”, afirmou Gallo.

“Tratar um tema como plataforma política é absolutamente o que se espera de um parlamentar. Agora, tratar como uma plataforma política com fake news é algo irresponsável”, emendou.

Isenção

As declarações foram dadas durante entrevista concedida a uma rádio da Capital. Na ocasião, Gallo reafirmou que a lei aprovada pelos deputados é inócua e que a cobrança do ICMS segue sendo feita com respaldo jurídico.

Até porque, segundo o secretário, uma eventual isenção sem aval do Confaz implicaria, inclusive, em bloqueio de mais de R$ 1 bilhão a Mato Grosso no que diz respeito a repasses federais.

De todo modo, o secretário garantiu que o Estado tentará novamente, junto ao conselho, a liberação para que Mato Grosso possa aplicar a isenção.

“Estamos trabalhando todos os dias para convencer oito Estados a votarem favoravelmente ao pleito de Mato Grosso. Não queremos alterar a legislação de nenhum outro Estado. Estamos dizendo o seguinte: Mato Grosso não quer cobrar o ICMS de ponta a ponta da energia solar. Queremos desonerar do início ao fim, da geração, distribuição e consumo da energia solar”, explicou.

“Mas, não podemos fazer sem autorização do Confaz, porque se não acarretaremos prejuízo a Mato Grosso e, certamente, daqui algum tempo, virá uma liminar suspendendo e voltando a cobrança”, concluiu.