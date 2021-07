Gestantes e pessoas com 27 anos serão vacinadas na sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde vai retomar na sexta-feira (30) a imunização contra a Covid-19 por faixa etária, atendendo as pessoas com 27 anos. Serão usadas as vacinas que chegaram nesta semana ao município. O cronograma também prevê a imunização das mulheres grávidas e puérperas com idades acima de 18 anos.

A vacinação com a primeira dose das gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos recentemente) será feita Centro Cultural José Sobrinho, para evitar o risco de aglomeração e propiciar um atendimento mais rápido. As equipes da Secretaria de Saúde estarão à disposição das 08 às 11 da manhã e das 13 às 16 de sexta-feira.

Já as pessoas com 27 anos, um público bem maior, terão várias opções para receber a primeira dose. As vacinas estarão disponíveis nos mesmos horários (08 às 11 e das 13 às 16h) nas unidades de Saúde dos bairros André Maggi, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Pedra 90 e também na sede da Unic (na avenida Ary Coelho) e no estacionamento da Universidade Federal de Rondonópolis.

Os rondonopolitanos nesta faixa etária que quiserem também poderão procurar a Central de Vacinação, localizada ao lado da Secretaria de Saúde, das 12 às 21 horas.

Hoje (28) estão sendo imunizadas as pessoas que tomaram a vacina da Astrazeneca no dia 06 de maio. Amanhã haverá a oferta da segunda dose para quem também tomou esse imunizante no dia 07 de maio.

A Secretaria de Saúde de Rondonópolis ainda não definiu se realizará plantões de vacinação no fim de semana.