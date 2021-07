“Gestão Mendes vai bem, mas precisa avançar na Educação”

Aliado do governador Mauro Mendes (DEM), o deputado federal Carlos Bezerra (MDB) fez algumas ressalvas às ações do governo do Estado, especialmente na área da Educação.

Na visão de Bezerra, o Executivo precisa ter um olhar mais atencioso a educação, uma vez que Mato Grosso, segundo ele, detém um dos piores índices educacionais do País.

“O governo, até agora, na questão da infraestrutura, de regularizar o Estado, está indo muito bem, mas tem questões que precisam melhorar. A questão mais grave de todas é a Educação”, disse o deputado.

“Mato Grosso tem um dos piores índices educacionais do Brasil. É uma vergonha nosso índice educacional”, emendou o deputado.

Bezerra disse que já manteve conversas com Mendes sobre este assunto e teria sugerido, inclusive, que o governador visitasse o Ceará para conhecer o sistema de educação daquele Estado.

Dados de novembro do ano passado, apontavam o Ceará como segundo estado do Brasil com maior número de escolas de ensino médio (públicas estaduais) entre as melhores em indicadores do Ideb, atrás somente de São Paulo.

“Não adianta pintar escola bonita, colocar ar-condicionado se o conteúdo da educação é de péssima qualidade. Você tem que mexer no ‘x’ da questão, que é a qualidade de ensino”, disse o emedebista.

“Então, tem algumas questões, mais de interesse social, que o governo precisa melhorar. No mais, o governo está indo bem no que é possível fazer com relação às questões que são cruciais ao Estado”, concluiu Bezerra.