Golpistas se passam por funcionários de deputada para clonar celular

Golpistas estão se passando por funcionários do gabinete da deputada estadual Janaina Riva (MDB), ao que tudo indica, para tentar clonar celulares.

Em nota encaminhada à imprensa, a assessoria da deputada informou que os criminosos entram em contato com as pessoas e informam que a parlamentar está promovendo um evento e que a pessoa foi sorteada a participar de um jantar com acompanhante.

“Os golpistas falam que enviarão um sms com um código, certamente com o intuito de clonar celulares. Janaina informa que não está promovendo evento algum e muito menos o seu gabinete envia mensagens pedindo código por SMS. Caso receba uma ligação, denuncie à polícia. É golpe”, diz trecho da nota.