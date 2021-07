Governador assina convênio para reforma e ampliação do hospital municipal

O governador Mauro Mendes assinou nesta quinta-feira (22.07) convênio de R$ 6 milhões para reforma do Hospital Municipal Milton Morbeck, em Barra do Garças. Do valor total, R$ 3 milhões são de recursos do Estado e outros R$ 3 milhões em emenda parlamentar do senador Wellington Fagundes.

Inicialmente, seriam destinados R$ 5 milhões para a reforma da unidade, porém, após checagem da equipe da Secretaria de Estado de Saúde, ficou constatado que seria necessário mais R$ 1 milhão para que a obra fosse executada, ao que o governador concordou de imediato.

“O que estamos fazendo é garantir a prestação de um serviço melhor para a população. Cobrei do prefeito que seja uma obra com o mesmo padrão de qualidade com que os hospitais regionais estaduais estão sendo reformados, ampliado, moderno, que tenha condições de atender a população de Barra do Garças e da região com a dignidade que merecem”, afirmou o governador.

A reforma do hospital municipal será executada pela Prefeitura de Barra do Garças, com os recursos do Estado e da emenda do senador. O prefeito do município, Adilson Gonçalves, garantiu que cumprirá o prazo e manterá o padrão de qualidade na obra.

“O Governo do Estado tem sido um parceiro de primeira hora. Esta é uma obra de extrema importância. Vejo todos os dias a necessidade da reforma, pois é uma unidade antiga e que necessita muito dessa obra para dar condições de atendimento aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde”, pontuou Adilson Gonçalves.

Wellington Fagundes contou ter concordado em repassar emenda para a unidade no momento em que o governador apresentou o projeto, considerando ainda mais pelo momento de pandemia que todo o mundo vive, por conta da Covid-19.

“Esta é uma das ações mais importantes do governo para o Araguaia, sem contar as obras de infraestrutura. Porque esse hospital atende de forma regional diversos municípios e a população indígena, que é bastante numerosa. Então, quando o governador me apresentou esse projeto de reforma na mesma hora concordei em aportar emenda para reformar e ampliar essa unidade para atender toda a região. Essas parcerias são fundamentais para atender melhor toda a população de Mato Grosso”, afirmou o senador.

Barra do Garças foi a última parada do governador nesta quinta-feira, no Araguaia. Ao longo do dia, o chefe do Executivo Estadual vistoriou as obras de pavimentação e recuperação da MT-100 e acompanhou a implosão do paredão na Serra da Arnica, entre Araguainha e Ponte Branca.

Mauro Mendes também fez a entrega de cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário, nos municípios de Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, Pontal do Araguaia e Barra do Garças.

Nesta sexta-feira (23.07), o governador segue para Cocalinho, Nova Nazaré, Água Boa e Querência para vistorar as obras de pavimentação da MT-326 e da construção da ponte de concreto sobre o Rio das Mortes, entre Cocalinho e Nova Nazaré, com 484 metros de extensão, considerada a maior ponte de concreto sendo construída em Mato Grosso.

No sábado (24.07), Mauro Mendes visitará os municípios de Luciara e São Félix do Araguaia.