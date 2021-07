Governador questiona “diferença de professor para outros servidores”

O governador Mauro Mendes (DEM) demonstrou seu descontentamento com a decisão da Assembleia Legislativa em condicionar o retorno das aulas na rede pública de Mato Grosso à vacinação dos profissionais da Educação contra a Covid-19.

Mais do que isso, Mendes questionou os motivos que levariam a uma certa “diferenciação” entre os professores e demais servidores do Estado ou profissionais do serviço privado, por exemplo.

“Servidores de todas as outras secretarias estão trabalhando. Qual a diferença do professor para todos esses outros? Qual é a diferença do servidor público para o trabalhador da indústria, do campo, o motorista de ônibus, a empregada doméstica, que estão trabalhando normalmente? Explica a lógica”.

“Quantos milhares de mato-grossenses estão trabalhando neste momento sem receber nenhuma dose? Alguém sabe explicar essa diferença? O que torna o professor diferente?”, questionou o governador.

Em Mato Grosso, as aulas foram paralisadas em março do ano passado e, até o momento, seguem somente no sistema remoto. Há uma previsão de que o ensino híbrido seja adotado a partir de agosto.