Governador visita orlas do Rio Araguaia e vai reforçar ações turismo local

O governador Mauro Mendes visitou os municípios de Luciara e São Félix do Araguaia, neste sábado (24.07), e irá reforçar as ações para alavancar o Turismo local.

Junto de secretários de Estado, deputados estaduais, federais, prefeitos e outras lideranças, o gestor verificou in loco a situação das orlas em ambos os municípios, e também atravessou o Rio Araguaia de barco.

“Viemos aqui para olhar as orlas e fazer investimentos no Turismo. Temos que olhar para esse belíssimo potencial turístico que o Araguaia tem, que fomenta a geração de emprego. Essas cidades já tem uma vocação de Turismo, que é uma das áreas que mais geram emprego em todo o planeta”, afirmou o governador.

Mauro Mendes ressaltou que a região pode crescer e muito em diversas modalidades turísticas, como a pesca esportiva.

“Temos que usar potencial dos nossos rios para a pesca esportiva. O Araguaia é o novo boom econômico de Mato Grosso. Queremos fazer projetos para explorar o potencial do Rio Araguaia, preservando o meio ambiente. Aqui tem peixe de 1 metro, 1,5 metro. Vem gente do mundo inteiro, gente da Rússia, da Índia pescar aqui”, destacou.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, investir na melhoria da estrutura dessas cidades aumenta a perspectiva de crescimento do Turismo local.

“É uma região com potencial turístico fantástico. Muitas pessoas já vêm a essa região de Luciara, São Félix. O governador veio ver pessoalmente os projetos para esses locais, para que os turistas sejam melhor recebidos, tenham mais conforto, e possam conhecer esse maravilho e pujante rio, e levar daqui boas recordações”, frisou.

O secretário-adjunto de Turismo, Jeferson Moreno, pontuou que o Governo de Mato Grosso já está em andamento com os projetos das orlas, além de ações para qualificar o atendimento ao turista.

“É uma região com potencial muito grande no ecoturismo, no etnoturismo, tem as orlas, a pesca esportiva, que é muito forte. Recebemos aqui gente do Brasil, dos EUA, da Rússia, da Índia e do mundo todo. A nossa ideia é estruturar as orlas. Também estamos desenvolvendo um projeto de capacitação para melhorar o atendimento”, afirmou.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, as ações estruturantes do Governo na região, especialmente as obras de Infraestrutura, também vai ajudar a alavancar o Turismo.

“Nós temos um rio abundante e uma região próspera. Com esses investimentos que o Governo está fazendo e ainda vai fazer, não tenho dúvidas de que o Araguaia vai prosperar ainda mais. Está chegando estrada, desenvolvimento, obra, ação social e muita coisa boa”, sublinhou.

A prefeita de São Félix do Araguaia, Janailza Taveira, agradeceu ao governador Mauro Mendes pelas ações realizadas no Araguaia.

“O governador está no lugar certo e na hora certa. A sua equipe está capacitada e comprometida com o desenvolvimento dos municípios. O Araguaia hoje está sendo contemplado com diversas obras. Por onde a comitiva passa deixa obras entregues e em andamento”, disse ela.

Além da visita também foram entregues em cada município 400 cestas básicas, que fazem parte do programa Vem Ser Mais Solidário, liderado pela primeira-dama Virginia Mendes.

Também estiveram na visita: o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho; os deputados federais Neri Geller e Carlos Bezerra; os deputados estaduais Nininho e Dr. Eugênio; e prefeitos e vereadores da região.