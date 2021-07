Governador vistoria obras de infraestrutura e entrega cestas básicas

O governador Mauro Mendes vistoria nesta quarta-feira (14.07) obras de asfaltamento e construção de ponte nos municípios de Porto dos Gaúchos e Tabaporã.

Além disso, ele também entregará cestas básicas, em Porto dos Gaúchos, e assinará ordem de serviço para pavimentação de trechos da MT-010, no Distrito de Americana, em Tabaporã.

A chegada do governador está prevista para 7h40, em Porto dos Gaúchos. Às 8h30, Mauro Mendes entrega 400 cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Em seguida, às 9h30, o chefe do Executivo Estadual fará a vistoria da construção da ponte de concreto sobre o Rio Arinos IV. A ponte está localizada na MT-220 e possui extensão de 240 metros. Com investimentos de R$ 18,7 milhões, a obra está com 82% do serviço executado e é considerada fundamental para interligar a MT-220 até às MTs 325 e 170, respectivamente, além do município de Juara e região.

Mauro Mendes também fará a vistoria do asfaltamento da MT-220, no Distrito de Americana do Norte, em Tabaporã, a partir das 10h. A pavimentação é executada em uma extensão de 64,5 quilômetros, no trecho que compreende o entroncamento da MT-338, no distrito de Novo Paraná, até o entroncamento da MT-328, em Porto dos Gaúchos. A obra é fruto de termo de cooperação entre Governo do Estado e Prefeitura de Porto dos Gaúchos, com investimento de R$ 29 milhões.

Às 12h30, o governador assina a ordem de serviço para pavimentação de dois trechos da MT-010. A solenidade de assinatura será realizada no Galpão da Associação de Produtores, no Distrito de Americana do Norte. Essa obra irá beneficiar toda a região do Vale do Arinos, além dos municípios de Lucas do Rio Verde, Ipiranga do Norte, Sorriso, Sinop e Itanhangá.

As obras ocorrerão em dois lotes: o primeiro, prevê o asfaltamento no trecho que vai do entroncamento da MT-242 até o entroncamento com a MT-222, com extensão de 48,1 quilômetros. O investimento é de R$ 51,2 milhões.

O segundo, prevê obras do entroncamento da MT-222 até o Distrito de Nova Fronteira, em Tabaporã, em uma extensão total de 50,3 quilômetros. O orçamento estimado é de R$ 42,3 milhões.

A visita do governador aos municípios será acompanhada por parlamentares, prefeitos da região e secretários de Estado.

Programação

7h40 – Chegada em Porto dos Gaúchos

8h – Reunião com lideranças, em Porto dos Gaúchos

8h30 – Entrega de 400 cestas básicas do programa “Ver Ser Mais Solidário”, no CRAS do município

9h30 – Vistoria da obra de construção da Ponte de Concreto sobre o Rio Arinos IV

10h – Vistoria da obra de pavimentação da MT-220 (trecho Novo Paraná a entroncamento com a MT-410), no Distrito de Americana do Norte, em Tabaporã

12h30 – Assinatura de Ordem de Serviço para pavimentação de dois lotes da MT-010 – no Galpão da Associação dos Produtores