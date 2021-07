Governo classifica Medeiros como “propagador de fake news”

Aparentemente, o deputado federal José Medeiros (Podemos) tem reservado boa parte de seu mandato para divulgar fake news dos mais distintos assuntos.

Nesta semana, publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual critica uma obra de asfaltamento realizada pelo governo do Estado na MT-100, na região do Araguaia. O parlamentar mostra a espessura do asfalto e diz que a obra se assemelha a “casca de ovo”.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (21), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) esclareceu que as obras de pavimentação e restauração ainda estão em andamento e disparou: “O deputado federal José Medeiros demonstra, mais uma vez, ser propagador de fake news, ao ir em obra que não está finalizada e anunciar como se estivesse”.

Ainda segundo o Governo, “o parlamentar divulga vídeo apenas para fazer alarde aos seus seguidores, sem qualquer noção de como se dá o andamento de obras de asfaltamento, nem dos materiais utilizados na pavimentação. Tampouco da forma como a obra foi contratada e do tipo de pavimento estabelecido no contrato com a empresa”.

A nota surge no mesmo dia em que Medeiros foi citado pelo site Congresso em Foco, entre políticos que disseminaram informações falsas relativas à pandemia da Covid-19.