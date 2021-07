Governo de SP cogita liberar volta das torcidas aos estádios em outubro

Em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda.”, na noite de segunda-feira (5), o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), deu uma declaração que pode animar os paulistas que são amantes dos esportes. Segundo Doria, o público voltará a frequentar os eventos esportivos a partir do mês de outubro.

– Provavelmente a partir de outubro, com lotações gradualmente expandidas. Vai aumentando. Como restaurante, hoje você pode 40%. Provavelmente vai aumentar, nós vamos anunciar provavelmente essa semana – disse o governador em entrevista transmitida pelo Youtube.

Vale lembrar que os estádios brasileiros estão fechados para os torcedores desde o agravamento da pandemia de COVID-19, em março de 2020.

– E aí, você vai fazendo isso para os demais setores também, como congressos, atividades artísticas, atividades circenses, atividades de música. Porque tudo parou: Lolapalooza, Rock in Rio, futebol. Tudo. Então, muito provavelmente, a partir de outubro isso recomeça gradualmente, de forma segura. Vai poder com 50, 60, 70%…até dar 100%. Nós vamos ter um último trimestre cheio de alegria – completou João Doria.

Além disso, Doria ainda projetou que toda a população de São Paulo com mais de 18 anos terá recebido ao menos a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus até o próximo dia 15 de setembro.

– Até 15 de setembro, todos os maiores de 18 anos serão vacinados aqui em São Paulo. Todos, sem exceção, pelo menos com uma dose no braço. E aí, completa essa vacinação ou com 28 dias, se for Coronavac, ou com 90, se for da Pfizer e AstraZeneca – afirmou.

Segundo dados da prefeitura da cidade de São Paulo, 60% das pessoas com 18 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante até o momento. A estimativa é de que 70% desse público seja imunizado até o dia 15 desse mês.