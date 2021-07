Governo já economizou mais de R$ 230 milhões em licitações para contratação de projetos e obras

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), economizou R$ 233 milhões nos processos licitatórios realizados para a contratação de projetos de engenharia e de empresas para execução de obras, desde o início da atual gestão.

Somente nos últimos seis meses, de janeiro a junho de 2021, foram economizados mais de R$ 98 milhões com a realização de 13 processos licitatórios. Estavam estimados R$ 465 milhões em contratações e foram R$ 367 milhões efetivamente contratados. Essa economia representa cerca de 21% em relação ao que estava previsto.

Os dados fazem parte do levantamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação da Sinfra, que considerou somente as licitações feitas para a contratação de projetos e obras de infraestrutura, sem contabilizar os certames voltados à área sistêmica da secretaria.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, essa economia de quase R$ 100 milhões em seis meses é reflexo do trabalho realizado pela atual gestão do Governo de Mato Grosso, para reequilibrar as contas públicas e aplicar corretamente todos os recursos arrecadados com o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

“Mato Grosso recuperou a credibilidade perante os fornecedores nesta administração do governador Mauro Mendes. Agora, o Governo está pagando em dia, corretamente, sem criar nenhum mecanismo não republicano para auferir qualquer tipo de vantagem. Estamos conseguindo executar obras em todas regiões de Mato Grosso, com qualidade e sem desperdício do dinheiro público. Uma demonstração clara e inequívoca de que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário.

Ainda segundo Marcelo de Oliveira, todos os valores economizados serão aplicados em novas obras para atender a população mato-grossense de todas as regiões do Estado. Atualmente, estão em fase de elaboração projetos para a pavimentação de 1.058 quilômetros e 51 pontes. Também já está em processo de contratação a elaboração de projetos que compreendem outros 468 quilômetros de novas pavimentações e 16 pontes de concreto.

Quando concluídos, esses projetos serão licitados para início efetivo das obras. A previsão é de que isso ocorra no próximo ano. “Com muito menos, estamos fazendo muito mais por Mato Grosso. Estamos aplicando melhor os recursos públicos e fazendo mais obras. Isso proporciona o desenvolvimento dos municípios, melhora a logística para o escoamento da produção do Estado e garante o direito que o cidadão tem de ir e vir por nossas rodovias e pontes com segurança”, concluiu o secretário.