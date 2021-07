Mato Grosso terá linha de crédito para cooperativas indígenas

O governador Mauro Mendes anunciou que irá criar uma linha de crédito específica para auxiliar as cooperativas indígenas de Mato Grosso. O anúncio foi feito ontem (13), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, após reunião com representantes do povo Paresi e da Cooperativa Agropecuária do Povo Indígena Haliti-Paresi (Cooparesi).

Mauro Mendes relatou que os povos Paresi são exemplos de produção sustentável, pois há muitos anos decidiram produzir, mas sempre mantendo 98% de suas terras intactas, além de continuarem a preservação da cultura e tradições.

“O Governo do Estado sabe desse grande e excelente exemplo que eles são, enquanto povos indígenas, que estão trabalhando, construindo sua sustentabilidade, e sua alimentação a partir do seu trabalho, de forma diferenciada. Os povos Paresi são exemplos para Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo. Hoje eles apresentaram projetos para ampliar essa produção, com indústria de etanol de batata, criar um centro tecnológico para desenvolver novas atividades e ampliar o conhecimento para outros povos indígenas que queiram conhecer esse grande exemplo de trabalho e produção dos paresi”, afirmou.

De acordo com o governador, o Estado vai criar alternativas para que os Paresi possam desenvolver ainda mais sua produção e compartilhar essa iniciativa com outras comunidades indígenas.

“Nós vamos apoiar, ajudar, e trabalhar para que eles possam ter um fundo de financiamento, para que possam acessar algumas linhas de crédito e romper essa barreira, que hoje ainda cria muita dificuldade”, garantiu.

O diretor financeiro da Cooparesi, Genilson Kezomae, da aldeia Wazare, destacou que os projetos apresentados na reunião são de médio e longo prazo, e visam “a liberdade, a autonomia, a geração de renda e mostrar que os povos indígenas podem contribuir muito para o Estado de Mato Grosso”.

“Estamos aqui para somar forças para tornar esse sonho concreto. Vai ser um processo único e histórico. Sabemos que o senhor [governador] tem uma visão holística, ampliada, e agradeço por estar nos recebendo, assim como a primeira-dama, que sempre nos apoia muito”, declarou.

Também participaram da reunião: o deputado estadual Gilberto Cattani; os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil) e Silvano Amaral (Agricultura Familiar); o presidente da Empaer, Renaldo Loffi; o superintendente de Assuntos Indígenas da Casa Civil, Agnaldo Santos; o coordenador da Funai em Campo Novo, Joelson Kenizokemaece; o técnico indigenista da Funai em Sapezal, Carlos Barros; o presidente da Cooparesi, Lucio Avelino; a diretora secretária da Cooparesi, Mishele Anizokaero; a coordenadora de projetos da Cooparesi, Ligia Apodonepa; o gerente administrativo da Cooparesi, Vilmar Nezokemaese; os caciques Narciso Kazoizaese, Licinho Ezenazokemae, Ivo Zokemae, Rony Paresi, Valdeci Kanezokemaese, José Zunizokie, Luíz Zenezokemae; a professora Sandra Azomaizokero; e as cooperadas Valdeiza Ozanezokaero e Nercilia Zoenazokeroce.