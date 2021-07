‘Governo não investe e deputados se escondem’, diz José Carlos do Pátio

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), cobrou hoje (14) mais apoio ao município e não poupou críticas ao governador Mauro Mendes e também aos deputados da região. Ele reclamou da falta de investimentos na Saúde e ameaçou até exigir a apresentação de títulos de eleitor dos pacientes tratados com recursos do município.

“O governador parou de investir e os deputados se esconderam atrás do toco. É uma situação cômoda para o Estado, que fica dizendo que está com bilhões em caixa enquanto nós bancamos tudo”, reclamou.

O prefeito citou como exemplo as cirurgias eletivas realizadas pelo município. Conforme ele, havia mais de 15 mil pessoas na fila de espera e a Prefeitura conseguiu reduzir este número para cerca de 400 pacientes.

“Mas está ficando muito caro e não sou governador do Estado. Vou exigir título de eleitor pra poder tratar esses pacientes que estão sendo custeados pelo município, pois não estou recebendo ajuda”, ameaçou.

As declarações foram feitas na manhã de hoje durante reunião com vereadores do município. O prefeito pediu o apoio deles no sentido de sensibilizar as autoridades estaduais.

“Os vereadores são os únicos que atuam como amigos e peço a vocês que nos ajudem a travar esse debate”, disse José Carlos do Pátio.

As críticas de hoje retomam as cobranças feitas pelo prefeito durante a visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na última sexta-feira (09).

Na oportunidade ele reclamou do peso excessivo dos gastos com Saúde no orçamento municipal e cobrou mais investimentos na cidade. A principal reivindicação foi a ampliação da rede de atendimento com a construção de um novo Hospital Regional no município.