Governo paga terceira parcela do Ser Família Emergencial nesta quinta-feira

As famílias amparadas com o Ser Família Emergencial recebem nesta quinta-feira (08.07) a terceira parcela do benefício do Governo de Mato Grosso. O auxílio de R$ 150 atende 100 mil famílias mato-grossenses que vivem abaixo da linha da pobreza nos 141 municípios do estado.

O Ser Família Emergencial foi criado pelo Governo do Estado após pedido da primeira-dama Virginia Mendes, que tem atuado em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) para atender famílias de baixa renda impactadas financeiramente pela pandemia da Covid-19. Os contemplados fazem parte do Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico), e recebem até R$ 70 per capita por mês.

“O Governo está priorizando a assistência social e está trabalhando para ajudar as famílias mais carentes durante este momento de pandemia” acrescentou a primeira-dama, Virginia Mendes.

O valor de R$ 150 deve ser usado unicamente para a compra de alimentos, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas, produtos a base de tabaco, cosméticos e combustíveis. O estabelecimento que for identificado comercializando produtos que não sejam de gênero alimentício, através do cartão do Ser Família Emergencial, poderá ser descredenciado e a situação relatada aos órgãos de controle.

O recurso disponível no cartão pode ser utilizado em mais de 700 estabelecimentos cadastrados. A lista dos supermercados está disponível no site da Setasc.