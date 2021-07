Governo retira obrigatoriedade de vacina para flamenguistas em jogo da Libertadores

O Flamengo conseguiu flexibilizar os protocolos para a entrada do público na partida contra o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira, pelas oitavas da Libertadores. Inicialmente, o Governo do Distrito Federal publicou um decreto exigindo vacinação completa e PCR negativo. O texto, no entanto, foi modifica nas últimas horas para retirar a obrigatoriedade da vacina. Agora, basta o resultado negativo do exame para entrar no Mané Garrincha.

Um dos motivos da alteração no protocolo foi a pressão da diretoria do Flamengo, que se surpreendeu com esse detalhe do decreto original. Com base no modelo adotado na final da Copa América, os dirigentes solicitaram a mudança. que não foi bem recebida por uma ala do GDF, mas acabou sendo aceita.

Dessa forma, para retirar o ingresso e entrar no estádio, o torcedor rubro-negro terá duas opções: apresentar comprovante de vacinação completa ou PCR negativo (realizado nas 48 horas anteriores ao jogo). Ainda de acordo com a reportagem, o protocolo de Brasília prevê separação entre os vacinados e aqueles que estiverem apenas com o exame negativo no Mané Garrincha.

O Flamengo ainda trabalha internamente com a parte logística da venda de ingressos. A tendência é que o clube divulgue ainda nesta sexta-feira os detalhes da operação, como valor do ingresso, prioridades de compra e pontos de retirada.

De acordo com os protocolos sanitários divulgados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) nesta quinta-feira, o Mané Garrincha poderá contar com 25% da capacidade do estádio, o que representa cerca de 15 mil pessoas.

Com 1-0 de margem no placar, o Flamengo reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe rubro-negra se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

Antes de encarar novamente o Defensa y Justicia, o Flamengo volta a campo no domingo. A equipe enfrenta o Bahia, às 18h15 (de Brasília), no estádio Pituaçu, pela 12ª rodada no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro ocupa atualmente a 8ª posição na tabela, com 15 pontos conquistados em nove partidas.