Gretchen rebate críticas por mudanças no rosto: ‘feio não está’

Gretchen desabafou nas redes sociais depois de contar que recebeu críticas pela aparência e por ter feito diversos procedimentos estéticos no rosto. A cantora disse que as mensagens são da maioria de mulheres e que muitas comentam que ela “não parece mais com ela mesma”.

“É impressionante como as mulheres estão, eu fico chocada. Elas não estão preocupadas em ver a informação que você está mandando, elas estão preocupadas em ver se meu rosto está inchado, se minha boca está estranha, se eu não pareço mais comigo mesmo. Eu não pareço mesmo mais comigo mesma, sabe por que? Porque eu estou linda”, rebateu Gretchen, que disse se sentir ótima após as intervenções.

“Eu mudei completamente o meu rosto e nem quero parecer como eu era, porque eu amo essa cara nova que me deram. Gente, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Vocês podem não gostar, pode estar diferente, mas feio não está, né, meu bem? Não estou feia nem de rosto, nem de corpo, nem de cabeça, nem de coração… Sou toda linda, por dentro e por fora, pena que tem gente recalcada e não vê tudo isso”, completou. Por fim, a cantora também lamentou os ataques gratuitos de internautas e disse que as pessoas precisam ter mais empatia. Veja a publicação: View this post on Instagram A post shared by Gretchen Oficial (@mariagretchen)