Guinâncio elogia estudo e quer mudanças em lei de nova autarquia

O vereador Subtenente Guinâncio (PSDB) considerou satisfatórias as explicações dadas à Câmara Municipal pela equipe que elaborou o estudo de viabilidade para a implantação da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo, proposta pela Prefeitura de Rondonópolis. Conforme o vereador o estudo demonstra que a medida é positiva para a cidade, mas é preciso fazer alterações no projeto que tramita na Câmara.

As explicações foram prestadas ontem (06) pela equipe do professor Heitor Lopes Ferreira, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O estudo elaborado por eles aponta que cerca de 20 mil pessoas dependem exclusivamente do Transporte Coletivo no município para trabalhar, estudar ou fazer compras.

“Em mais de 30 anos que estou em Rondonópolis este foi o primeiro trabalho que vi, no que tange ao transporte coletivo urbano, feito de forma técnica e isenta. A gente percebe que as conclusões foram feitas sobre apontamentos científicos, e não políticos ou de outra ordem”, disse o vereador.

Guinâncio destacou que há uma imposição legal para que o município garanta o transporte coletivo. Ele considera que o ideal seria que a iniciativa privada assumisse o serviço, mas isso mostrou se inviável devido à baixa lucratividade.

“O estudo aponta que a cada um real que investido há um prejuízo entre 4 a 4,5 reais. Portanto a iniciativa privada não virá com a qualidade que a população deseja. Mas a responsabilidade do município permanece e não dá para fugir disso sob pena de incorrer em crime”, explicou.

O vereador reiterou as críticas à compra de ônibus e outros investimentos feitos pela Prefeitura antes mesmo da aprovação da lei criando a autarquia. Porém ele defendeu a continuidade da iniciativa como forma de assegurar o direito às pessoas que dependem desse serviço.

“A proposta do Executivo carece de mudanças e vamos propor isso. Pretendo apresentar muitas emendas e outros vereadores também farão isso. Vamos trabalhar para que (o projeto) seja melhorado, aprovado, e entre logo em funcionamento para produzir os efeitos que esperamos”, declarou.

O parlamentar também defendeu a ampliação do debate, incluindo principalmente os usuários.

“O vereador Júnior Mendonça (PT), que preside a Comissão de Transporte e Trânsito já está preparando a realização de uma audiência pública. Isso é fundamental, até porque já ouvimos muita gente e precisamos saber também a opinião de quem usa o transporte coletivo”.